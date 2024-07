Rungholt: Neue Spuren vom Atlantis der Nordsee

Am 16. Januar 1362 versank Rungholt in den Fluten der Nordsee. Seit Jahrzehnten suchen Forschende nach Resten, nun wurden sie erneut fündig: Im Wattenmeer vor der Hallig Südfall.

Stadt liegt im Watt vergraben

Mithilfe eines Bohrers drangen Forschende bis zu zwölf Meter in die Tiefe des Wattenmeers vor. Durch die so gewonnenen Sedimentproben ließ sich ein Bild der Vergangenheit zeichnen. Besonders interessant waren dabei auch die Spuren der verheerenden Sturmflut vor 600 Jahren.

Menschen wurden durch Sturmflut überrascht

"Was mich besonders immer fasziniert, wenn wir an der Fundstelle etwas finden: Wir wissen genau, das ist in dieser Januarnacht 1362 untergegangen", sagt Ruth Blankenfeldt, Archäologin am Leibniz Zentrum für Archäologie. "Dann kann man sich vorstellen, was für ein Chaos [herrschte], wie alles zerrissen wurde, wie das Vieh ertrank, wie die Menschen durcheinanderliefen."