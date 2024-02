Titanwurz blüht: Stinkende Leichenblume lockt Besucher an

Ein seltenes Schauspiel hat in San Francisco für einen Besucherandrang in einem Naturkundemuseum gesorgt. Zahlreiche Menschen standen Schlange, um einen Blick auf eine blühende Titanwurz zu werfen - eine tropische Pflanze, die alle sieben bis zehn Jahre blüht - und das nur für höchstens drei Tage.

Das Exemplar der vom Aussterben bedrohten Amorphophallus titanum, auch bekannt als Leichenblume, befindet sich in der California Academy of Sciences, einer Forschungseinrichtung mit angeschlossenem Museum.

Leichenblume für stechenden Geruch bekannt

Titanwurz als gefährdete Pflanze eingestuft

Die Titanwurz war der Akademie im Jahr 2017 gespendet worden, seit 2020 ist sie in der Regenwald-Ausstellung des Museums zu sehen. Leichenblumen sind auf der indonesischen Insel Sumatra heimisch. Sie werden von der International Union for Conservation of Nature als gefährdet eingestuft. In der freien Natur gibt es weniger als 1.000 Exemplare.