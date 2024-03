Klimawandel in Brandenburg: Wie der Wald sich selbst hilft

"Ich sehe hier eine großartige Explosion des Lebens an einer Stelle, wo es vor kurzem ganz anders aussah." Wenn Pierre Ibisch und Dirk Treichel über abgestorbene Kiefern klettern, graben sich keine Sorgenfalten in ihre Gesichter. Obwohl Stürme, Trockenheit und Hitze auf dem Gelände des Schöneberger Forsts im Nordosten Brandenburgs gewütet haben.

Die Region gehört zu den trockensten und wärmsten in Deutschland und zeigt, was eintreten kann, wenn die Klimaerwärmung so weiter geht. Erst sind die gepflanzten Fichten, dann die Kiefern abgestorben. Und trotzdem freut sich Waldexperte Pierre Ibisch:

Bäume können sich den besten Fleck suchen

Jetzt wachsen ganz dicht Ahornbäume und noch viel mehr. Die Natur arbeitet mit Vielfalt, weiß Pierre Ibisch, der als Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde lehrt. "Die Natur arbeitet mit größeren Zahlen, also so dicht wie hier hätte niemand Ahornbäume gepflanzt. Das heißt, hier können Bäume ausprobieren, welcher Fleck am besten ist."