Weinanbau im Klimawandel: Wie Winzer den Weinanbau verändern

Der Klimawandel fordert Winzer und Winzerinnen heraus. Sie müssen umdenken. Welche Trauben landen künftig in den Weingläsern? ZDF-Gartenexpertin Sabine Platz will es herausfinden.

Von 2012 bis 2022 verzeichneten die Flächen von Sauvignon blanc ein Plus von 162 Prozent, Chardonnay von 83 Prozent, Merlot von 69 Prozent oder Cabernet von 43 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt . Aber es gibt noch mehr Alternativen.

Pilzresistente Rebsorten sparen auch CO2

Solche Sorten sind beispielsweise Cabernet Blanc, Solaris, Souvignier Gris, Muscaris oder Regent. Allein der Souvignier gris wurde 2022 in Deutschland auf 205 Hektar angebaut, das waren 57 Prozent mehr als im Jahr 2021.

Die Winzerinnen und Winzer können durch Piwis den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um bis zu 80 Prozent reduzieren. Darüber hinaus können durch weniger Überfahrten im Weinberg zusätzlich der CO2-Ausstoß und Bodenverdichtungen verringert werden. Für die Weinerzeuger bedeutet das sowohl Kostenersparnis als auch ein Gewinn an Zeit.

Große Hitze produziert viel Zucker in Trauben

Auch die sogenannten Laubwände verändern sich, also das Blattwerk in den Rebenreihen: vor 15 Jahren noch zogen Weinerzeugerinnen und Weinerzeuger die Laubwand möglichst hoch, damit eine große Blattmasse Photosynthese leistet und möglichst viel Zucker bildet. Heute wird die Laubwand der Reben niedrig gehalten.

Denn aufgrund der erhöhten Sonnenstrahlung wird so immer noch genug Zucker umgewandelt, außerdem verliert die Pflanze über eine kleinere Laubfläche weniger Feuchtigkeit, was in trockenen Sommern besonders wichtig ist.