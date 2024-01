Krüsken: "Protest hat sich parallel organisiert"

05.01.2024 | 12:10 |

„Das ist eine Form des Protestes, die wir – und nicht nur die Verbände, sondern auch die Landwirte in Deutschland – so in der Fläche nicht akzeptieren“, sagt Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands.