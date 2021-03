"Die Nervosität steigt"

Die Türkei wirft griechischen Sicherheitskräften vor, an der Grenze einen Migranten getötet und fünf weitere verletzt zu haben. "Die Lage am Grenzzaun wird brenzliger", so ZDF-Reporter Luc Walpot aus Pazarkule (Türkei).

