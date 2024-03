Sonnenbad in Karlsruhe eröffnet Freibadsaison

von Anton Jany 15.03.2024 | 12:10 |

Als eines der ersten Freibäder Deutschlands ist das Karlsruher Sonnenbad am Freitag aus der Winterpause zurückgekehrt. Das Anbaden stand in diesem Jahr unter dem Motto "Erwacht aus dem Winterschlaf und ab in die Fluten".