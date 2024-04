Genderverbot in Bayern im Praxistest

von Cordelia Strauß / Lisa-Marie Wala 11.04.2024 | 12:10 |

In Bayern ist an diesem Montag das Genderverbot in Kraft getreten. In Schulen, Hochschulen und Behörden im Freistaat ist die Verwendung geschlechtersensibler Gendersprache von nun an ausdrücklich verboten.