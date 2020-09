Harm: "Koch soll für Vertrauen sorgen"

Bei der Nations League treten alle 55 UEFA-Mitgliederverbände an. Die Mannschaften werden entsprechend ihres Abschneidens in der Nations League 2018/19 in vier Ligen eingeteilt. In der Liga A spielen die besten Teams, in Liga D die schwächsten.

In den Ligen A, B und C spielen jeweils 16 Teams aufgeteilt in vier Gruppen. In Liga D treten sieben Mannschaften in zwei Gruppen an. Somit gibt es insgesamt 14 Gruppen. Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen in die nächst höhere Liga auf, die Gruppenletzten der Ligen A und B steigen direkt ab. Da es in der Liga C vier Gruppenletzte und nur zwei Gruppensieger in Liga D gibt, werden die zwei Absteiger der Liga C im März 2022 durch zwei Play-offs ermittelt.

Die Gruppensieger der Liga A spielen Anfang Juni 2021 in einem Final Four den Sieger der Nations League aus.