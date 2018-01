Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - mima-Menschen: Der japanische Bierbrauer

Takafumi Kawabe aus Japan lernt in Deutschland das Bierbrauen - im Festivalort Wacken. Dort, wo der Bier-"Genuss" einmal im Jahr alle Rekorde sprengt, heißt die Brauerei ganz bescheiden "Beer of the Gods". Für Takafumi der beste Ort zum Lernen.