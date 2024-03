"Die Ampel muss Konsequenzen ziehen"

25.03.2024 | 12:10 |

Die FDP dringt in der Ampel-Koalition abermals auf eine Aufarbeitung der Corona-Politik in einer Kommission des Bundestags. "Die FDP-Bundestagsfraktion fordert eine Enquete-Kommission", so FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann.