Ronny Ziesmer: Neustart in Berlin

Ronny Ziesmer hat einen Traum: Der frühere Turner, der seit einem Trainingsunfall vor 14 Jahren im Rollstuhl sitzt, möchte an den Paralympics teilnehmen. Bei der EM der Para-Leichtathleten in Berlin ist der 39-jährige schon mal am Start.