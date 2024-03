Ukrainischer Regisseur Stas Zhyrkov

von Kerstin Edinger 13.03.2024 | 12:10 |

Stas Zhyrkov ist einer der bekanntesten Regisseure der Ukraine und inszeniert regelmäßig mit großem Erfolg an Theatern in Deutschland und der Schweiz. Zhyrkov will nicht nur die ukrainische Kultur fördern, sondern dient auch als Sprachrohr.