"Heute keine Abflüge mehr vom BER"

14.03.2024 | 12:10 |

An mehreren deutschen Flughäfen ist in der Nacht zum Donnerstag das Sicherheitspersonal in einen ganztägigen Streik getreten. "Deutschlandweit fallen ungefähr 600 Flüge aus", so ZDF-Reporterin Antje Klingbeil.