"Enteignung ist der letzte Schritt"

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) will Grundstücksbesitzer notfalls enteignen, um die Wohnungssituation in seiner Stadt zu entspannen. "Wer völlig uneinsichtig ist, könnte am Ende eines langen Verfahrens enteignet werden", so Palmer.