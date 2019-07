Nach 15 Jahren Leerstand war der Bau in einem sehr schlechten Zustand, das Ehepaar musste viel Geld und Zeit in das Projekt stecken. Die beiden sind studierte Medizintechniker und führen eine Großfirma für Medizinbedarf. Im Bauhaus-Jahr 2019 läuft das Hotelgeschäft ganz gut, der Einheimische und seine Frau hoffen, dass es so bleibt.