"Es wird nicht einfach uns aufzuhalten"

Volkswagen will in der E-Mobilität Weltmarktführer werden – bis 2025 soll fast ein Viertel der VW-Flotte elektrisch angetrieben sein. "Es wird nicht einfach uns aufzuhalten", so VW-Konzernchef Herbert Diess.