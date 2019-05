Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Die Pflegeklasse (Teil 6)

In der Folge heute steht die erste praktische Prüfung am Ende der Probezeit an. Außerdem besuchen die ZDF-Reporter Lan-Na Grosse und Nancy Fischer eine Einrichtung, die zum ersten Mal einen Geflüchteten ausbildet - und dabei einen Rückschlag erlebt.