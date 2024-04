Baerbock in Israel: "Doppelte Botschaft"

17.04.2024 | 05:30 |

Einerseits gehe es um "Unterstützung in der Verteidigung von Angriffen aus dem Iran", so Nahost-Expertin Kristin Helberg über den Israel-Besuch der Bundesaußenministerin, andererseits brauche es Kritik an der "Art der Kriegsführung in Gaza".