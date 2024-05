Brandenburg: Erdbeersaison eröffnet

von Marcus Groß 13.05.2024 | 05:30 |

Es sei nicht einfach, "Erdbeeren in hoher Qualität zu produzieren, die auch bezahlbar sind", so ZDF-Reporter Marcus Groß in Bersteland/Spreewald. Dennoch zahle sich "Direktvermarktung für die Bauern und Landwirte" aus.