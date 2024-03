Fuest: Streik ist "zusätzliche Belastung"

"Im Moment befinden wir uns in einer Rezession". Die aktuelle Streikwelle sei "ein zusätzlicher Dämpfer in einer sowieso schon schlechter Konjunktur", so Prof. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts.