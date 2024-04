Eishockey-Nationalteam : Eisbären - von der Meisterfeier zur WM

von Marcel Bergmann 30.04.2024 | 05:30 |

In 10 Tagen beginnt die Eishockey-WM in Tschechien. Die deutsche Nationalmannschaft reist diesmal als Vizeweltmeister an. Die Spieler der Eisbären Berlin kommen mit Meister-Rückenwind zur WM.