Filmtipp mit Peter Twiehaus

von Peter Twiehaus 27.12.2023 | 05:30 |

Peter Twiehaus empfiehlt die französische Komödie "Black Friday For Future" und das Porträt "Joan Baez: I Am a Noise", bei der Joan Baez als Künstlerin mit Einblicken in ihr Privatleben beleuchtet wird.