Israel: "Langsam, besonnen und präzise"

15.12.2023 | 05:30 |

Nie zuvor habe eine Armee "für die Gegenseite so viele humanitäre Korridore eingerichtet", so Major Arye Sharuz Shalicar, israelischer Armeesprecher, zum Vorwurf, seine Armee würde zivile Opfer in Kauf nehmen.