Publikumsrekord bei der Handball-EM

von Normen Odenthal 10.01.2024 | 05:30 |

Die Handball-Europameisterschaft 2024 ist nicht nur die erste EM in Deutschland, sondern auch die erste mit so vielen Zuschauern. Möglich macht dies das umgebaute Fußballstadion in Düsseldorf.