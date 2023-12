Silvesternacht: "Besorgt, aber vorbereitet"

29.12.2023 | 05:30 |

"Wir blicken besorgt in die Silvesternacht", so Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Die Polizei sei aber "gut vorbereitet" - es gäbe ein "Großaufgebot in den Ballungsstädten".