Ist China noch zu stoppen?

Konflikt um Chinesisches Meer: Wie Deutschland beteiligt ist und was droht

Es ist ein internationaler Konflikt, in dem nun auch Deutschland eine stärkere Rolle spielen will. Denn die Fregatte „Baden-Württemberg“ könnte die Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan durchqueren. Sie wird begleitet von dem Versorgungsschiff „Frankfurt am Main“. Erst vor wenigen Wochen hatte Verteidigungsminister Pistorius betont, dass Deutschland in der Region aktiver werden will. Geplant ist auch ein Militärabkommen mit den Philippinen.