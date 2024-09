Live: Wie lief der Pager-Angriff?

In Libanon sind nahezu zeitgleich hunderte Pager explodiert. Knapp 2.800 Menschen wurden verletzt, mindestens 12 getötet - darunter viele Mitglieder der vom Iran unterstützen Hisbollah-Miliz. Die macht Erzfeind Israel für den Anschlag auf die kleinen Funkgeräte verantwortlich . Auch Experten gehen von einer Sabotage-Aktion aus. Heute dann die Meldung, dass auch Walkie-Talkies am Stadtrand von Beirut explodiert sein sollen.

Laut US-Medien soll der israelische Geheimdienst Mossad eine Lieferung der Pager abgefangen und in den Geräten einige Gramm Sprengstoff platziert haben. Wie die New York Times berichtet, soll die Hisbollah die Pager beim Hersteller Apollo Gold bestellt haben. Das in Taiwan ansässige Unternehmen wies eine Verbindung zu dem Vorfall aber von sich - eine in Ungarn ansässige Firma habe die Geräte entworfen und gefertigt.