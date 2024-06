Live: Pistorius stellt Wehrdienst-Plan vor

Es ist ein politisch brisantes Thema, das Verteidigungsminister Boris Pistorius heute in den Verteidigungsausschuss des Bundestags mitgebracht hat: die Wehrpflicht . Seit seinem Amtsantritt Anfang 2023 fordert er immer wieder, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Zentraler Baustein davon ist eine personell gut aufgestellte Bundeswehr . Bis 2031 sollen die Streitkräfte auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen. Derzeit fehlen also rund 20.000 – langfristig sogar noch mehr.

Modell soll dem schwedischen ähneln

Konkret will Pistorius einen Wehrdienst, der dem schwedischen Modell ähnelt. Das hieße: Alle 18-Jährige eines Jahrgangs bekommen einen Fragebogen zugeschickt. Männer haben die Pflicht, ihn zu beantworten: Sie müssen Angaben zu Ausbildung, zum Gesundheitszustand, zum prinzipiellen Interesse an der Bundeswehr abgeben. Frauen bekommen den Fragebogen auch, müssen ihn aber nicht ausfüllen.

Denn die im Grundgesetz verankerte und seit 2011 ausgesetzte Wehrpflicht verpflichtet bislang nur Männer zum Dienst. 5.000 bis 10.000 junge Menschen will Pistorius so gewinnen, später dann mehr. Erst wenn das nicht funktioniert, soll es eine echte Pflicht geben.

Konzept ist nicht unumstritten

Wie begründet Verteidigungsminister Pistorius seine Pläne? Was kommt jetzt auf junge Menschen zu? Und was sagen Befürworter und Gegner des Wehrdienstes dazu? ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz und ordnet sie mit ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff ein.

Aussetzung der Wehrpflicht seit 2011

Dies gilt nur in Friedenszeiten

2011 wurde jedoch festgelegt, dass das Ende der Dienstpflicht ausschließlich in Friedenszeiten gilt. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall könne sie wieder aktiviert werden. Deshalb blieb auch seitdem Artikel 12a des Grundgesetztes unangetastet. Danach kann jeder männliche deutsche Staatsbürger „vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden“.