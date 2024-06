Pistorius stellt Pläne für Wehrdienst vor

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellt an diesem Mittwoch seine Pläne für einen "neuen Wehrdienst" vor. Wie vorab berichtet wurde, soll die Erfassung von Wehrfähigen wieder aufgebaut werden. Konkret wolle er junge Männer verpflichten, in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst zu geben und sich bei Auswahl einer Musterung zu stellen, heißt es bei der Deutschen Presse-Agentur. Pistorius wolle zudem erst mal die Schritte einleiten, die noch in dieser Legislaturperiode praktisch möglich erscheinen.