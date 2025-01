Live: AfD im Aufwind, BSW fällt

Die heiße Phase des Wahlkampfs hat begonnen und die AfD holt weiter auf : Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar steht die Partei laut aktuellem ZDF-Politbarometer mit 21 Prozent auf Platz zwei, hinter der CDU/CSU mit 30 Prozent - wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Auf dem dritten Platz laut Politbarometer die Grünen mit 15 Prozent, gefolgt von der SPD mit 14 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bildet mit Linken und FDP das Schlusslicht mit vier Prozent.

Erst gestern sorgte AfD-Chefin und Spitzenkandidatin Alice Weidel für Aufsehen, als sie in einem Talk mit Tech-Milliardär Elon Musk auf dessen Plattform X Adolf Hitler als Kommunisten bezeichnete - die AfD hingegen sei "exakt das Gegenteil davon. Wir sind die libertäre, konservative Partei", so Weidel. Über eine Stunde sprachen sie über Gott und die Welt, Hitler, Migration und den Nahostkonflikt. Das Gespräch war geprägt von Falschaussagen. Musk rief dabei erneut explizit zur Wahl der AfD auf.

Warum bekommt die AfD immer mehr Zustimmung? Wieso liegt das BSW abgeschlagen bei vier Prozent, obwohl die Partei zuvor bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gut abgeschnitten hatte? Und welche Bedeutung hat der Talk von Weidel und Musk? Darüber spricht Marc Burgemeister bei ZDFheute live mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas und ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann. Seid dabei und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 18:00 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.