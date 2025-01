K-Frage: Warum Habeck mit Merz gleichzieht

Bei der Sonntagsfrage ist die CDU/CSU weiterhin stärkste Kraft mit 30 Prozent. Am stärksten legt jedoch die AfD zu - sie kommt auf 21 Prozent.

Auch deswegen liegt Habeck in der K-Frage nun gleichauf mit CDU-Chef Friedrich Merz. Beide erreichen einen Wert von 27 Prozent. Habeck gewinnt zwei Prozentpunkte, Merz verliert zwei. Allerdings liege die Stärke von Habeck auch an der Schwäche von Merz. Jung sagt ZDFheute:

Die heiße Phase des Winterwahlkampfs hat begonnen. In der K-Frage liegen Merz und Habeck gleichauf. Scholz liegt knapp hinter Weidel. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer.

Warum Merz sein Potenzial nicht ganz ausschöpft

Zwar seien Umfragen immer nur Momentaufnahmen. In ihnen stecke viel Bewegung. Dennoch liege der Entwicklung eine strategische Grundausrichtung von Union und Grünen zugrunde. Die Grünen werben mit Habeck vermehrt um die Mitte. So sollen etwa Familien mit rund 1.000 Euro im Jahr entlastet werden , etwa durch günstigeren Strom.

"Markus Söder macht gedanklich einen schweren Fehler, wenn er glaubt, das Land würde besser regierbar sein, indem man die Position der Rechten übernimmt", so Robert Habeck (B‘90/Die Grünen), Kanzlerkandidat und Vizekanzler.

K-Frage: Scholz spielt kaum noch eine Rolle

Die guten Werte in der K-Frage haben laut Parteienforscher Karl-Rudolf Korte auch damit zu tun, dass Habeck vermehrt auf Merkel-Wähler der progressiven Mitte setze. Korte sagt:

"Bisher ist die große Hoffnung der SPD, Merz aus der Defensive zu locken", so Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, Merz sei in der Lage "etwas rauszuhauen, was dann ein großes Problem werden kann".

08.01.2025 | 5:32 min