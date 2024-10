Deutschland in der Rezession: Jetzt hat Habeck ein Problem

Wirtschaftsminister Robert Habeck senkt die Konjunkturprognose deutlich nach unten: Deutschland ist das zweite Jahr in Folge in der Rezession. 09.10.2024 | 1:42 min

Robert Habeck klingt an diesem Mittwoch wie ein Fußballtrainer. Natürlich gebe es Probleme und Herausforderungen, sagt er. Die Herausforderungen seien auch "größer, als wir sie uns vielleicht eingestanden haben."

Aber, mentalcoacht Habeck: "Wir haben ganz andere Herausforderungen, ganz andere Krisen in diesem Land gelöst." Die Frage sei jetzt:

Gehen wir die Probleme mit hängenden Ohren und gesenkten Schultern an oder mit einem geraden Rücken und einer aufrechten Haltung? Robert Habeck, Grüne

Am Ende appelliert Habeck, nicht als Verlierer vom Platz zu schleichen, "sondern dieses Spiel gewinnen zu wollen."

Habeck senkt Konjunkturprognose

Gerader Rücken. Aufrechte Haltung. Wenn es stimmt, dass Wirtschaft vor allem Psychologie ist, dann hat Habeck ein Problem. An diesem Mittwoch muss er miese Wirtschaftsdaten verkünden.

Die Bundesregierung senkt die Konjunkturprognose und geht für 2024 von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent aus. Bisher war sie von einem leichten Wachstum ausgegangen.

Im Klartext: Deutschland steckt in der Rezession, das zweite Jahr in Folge. Das gab es bisher nur einmal in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik und zwar in den Jahren 2002 und 2003. Keine guten Nachrichten für jemanden, der im November Kanzlerkandidat seiner Partei und im kommenden Jahr Kanzler werden will.

So verkauft Habeck die schlechten Zahlen

Habeck hat sich eine Strategie überlegt, wie er die schlechten Zahlen verkauft. Er versprüht Optimismus.

Deutschland ist ein Land voller Stärken und voller Stärke. Robert Habeck, Grüne

Deutschland habe zum Beispiel einen innovativen Mittelstand mit Weltmarktführern und eine vibrierende Start-up-Szene, sagt Habeck. Das ist sein Kommunikationsplan, sein Spin. Es ist ein Vorgeschmack auf seinen Wahlkampf im kommenden Jahr und seine Kampagne als möglicher Kanzlerkandidat der Grünen

So wird sich Habeck vom politischen Gegner abgrenzen. Er nennt Union oder AfD zwar nicht. Und trotzdem dürfte er vor allem sie meinen, wenn er sagt:

Wir sollten nicht blind die Narrative übernehmen derjenigen, die ein Interesse haben, dass das Land seine eigene Kraft und sein Selbstvertrauen verliert. Robert Habeck, Grüne

Wirtschaft soll 2025 wieder wachsen

In Habecks Worten schwingt ein Vorwurf mit. Der Vorwurf, CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel wollten Deutschland schlechtreden, während er selbst die Stärken des Landes betont. "Das müssen sich alle klarmachen im politischen Raum, wessen Geschichte sie eigentlich erzählen", sagt Habeck, "und wessen Lied man an der Stelle singt".

Es ist der Kampf um die Deutungshoheit. Und um die Konzepte aus der Krise. Habeck fordert anders etwa als die Union eine Reform der Schuldenbremse . Und er setzt auf die Wachstumsinitiative der Bundesregierung, die vollständig umgesetzt werden müsse.

Dann, so sagt er, werde die Wirtschaft im kommenden Jahr auch wieder wachsen. Für 2025 rechnet er mit einem Plus von 1,1 Prozent, bisher war er von einem Prozent Wachstum ausgegangen.

Experten widersprechen Habecks Optimismus

Das Problem: Experten widersprechen. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel hält die Prognose für "übermäßig optimistisch". Und Wirtschaftswissenschaftler Jörg Rocholl sagt im ZDF , Habecks Wachstumsinititive sei "bei weitem nicht ausreichend".