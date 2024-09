Alice Weidel soll AfD-Kanzlerkandidatin werden

Die beiden AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel haben sich darauf geeinigt, dass Weidel die Partei als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führen soll. Das wurde dem ZDF aus Parteikreisen bestätigt.

Das sei bisher aber nur eine Absprache der beiden Vorsitzenden, sagte der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner der dpa. Das müsse nun noch durch die Gremien der Partei bestätigt werden. Am vergangenen Mittwoch hätten sich Chrupalla und Weidel der zur Thematik der Kanzlerkandidatur 2025 ausgetauscht, teilt die AfD mit.

Am 7. Dezember sollen weiterführend die Landessprecher und Anfang 2025 der Konvent der Partei in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Ziel sei es, dem Bundesparteitag diesen Vorschlag im April 2025 geschlossen zur Abstimmung vorzulegen, so die Partei weiter.