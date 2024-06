Live: Warum Malu Dreyer zurücktritt

Dreyer folgte als Regierungschefin auf Kurt Beck. Sie führte zunächst eine rot-grüne Landesregierung an und seit 2016 eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Anders als auf Bundesebene verlief die Zusammenarbeit vergleichsweise geräuschlos. Nach der Ahrtal-Flut geriet sie in die Kritik - AfD und CDU forderten ihren Rücktritt, weil sie in der Flutnacht nicht ihre Pflicht erfüllt habe.

Grund für den Rücktritt

Ihr Rücktritt kommt gut anderthalb Wochen nach der Schlappe der Sozialdemokraten bei der Europawahl und den Kommunalwahlen in ihrem Bundesland. Ist das schlechte Abschneiden der SPD Grund für den Rücktritt? Oder haben sie persönliche Gründe, wie etwa ihre Erkrankung an Multipler Sklerose, zu dem Schritt bewegt? ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz mit der Erklärung von Malu Dreyer. Die ZDF-Reporter Christopher Heinze und Dominik Rzepka ordnen ihre politische Karriere und die Folgen ihres Rücktritts ein. Seid dabei und stellt eure Fragen.

Wann startet ZDFheute live?

ZDFheute live startet um 13:55 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.

Wer ist Malu Dreyer?

Geboren in Neustadt an der Weinstraße, kam Dreyer zum Jura-Studium nach Mainz, wurde anschließend Staatsanwältin in Bad Kreuznach an die Nahe. 1995 wurde sie dort hauptamtliche Bürgermeisterin. Ab 1997 war sie für fünf Jahre Sozialdezernentin der Stadt Mainz, bevor sie ihr Vorgänger Kurt Beck 2002 als Sozialministerin ins Kabinett holte. Der soziale Zusammenhalt und die demografischen Veränderungen waren ihre Herzensthemen. Die Pfälzerin gilt als warmherzig und ist über Parteigrenzen hinweg anerkannt. Als sie 2013 Regierungschefin wurde, erklärte sie allerdings: “Ich kann auch anders.”