Flutkatastrophe im Ahrtal: Ermittlungen werden eingestellt

Fast drei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz mit 135 Toten hat die Staatsanwaltschaft Koblenz verkündet, dass die Ermittlungen eingestellt werden.

Der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler ( CDU ), muss sich demnach nicht vor Gericht verantworten - gleiches gilt für den Leiter des Krisenstabs in der Katastrophennacht.

Flutkatastrophe: Zahlreiche Tote und Verletzte

Starke Regenfälle hatten Mitte Juli 2021 katastrophale Überschwemmungen an Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Viele Gemeinden, insbesondere im Ahrtal, wurden verwüstet.

Durch die Flutkatastrophe kamen in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben, davon 135 in der Ahr-Region und eine Person im Raum Trier. Ein Mensch gilt zudem weiterhin als vermisst. In Nordrhein-Westfalen starben 49 Menschen.