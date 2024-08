Regieren ohne AfD – nur mit BSW?

In rund drei Wochen finden in Sachsen und Thüringen die Landtagswahlen statt. Das aktuelle ZDF-Politbarometer zeigt: Wenn schon am kommenden Sonntag gewählt würde, läge in Sachsen die CDU vorne mit 34 Prozent, dicht gefolgt von der AfD mit 30 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht käme auf elf Prozent und wäre damit möglicher Koalitionspartner für die CDU . Schon vorab stellte Parteichefin und ehemaligen Linken-Politikerin Wagenknecht gegenüber der Nachrichtenagentur dpa klar: Das BSW werde sich "nur an einer Landesregierung beteiligen, die auch bundespolitisch klar Position für Diplomatie und gegen Kriegsvorbereitung beziehe."