Worauf es jetzt ankommt

Harris vs. Trump: So steht es im Rennen um das Weiße Haus

Hoffnung, Aufbruch, und kein Weg zurück: Das sind die Signale die Kamala Harris vom Parteitag der US-Demokraten sendet. Sie will die Spaltung im Land überwinden und eine Präsidentin für alle Amerikaner sein . Feierlich nahm sie die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei an. Es war der Höhepunkt des viertägigen Parteitages in Chicago.

In einer flammenden Rede warb sie für eine bessere Zukunft. Dabei will sie das „kaputte Einwanderungssystem“ reformieren. Außerdem wolle sie sich nicht bei Diktatoren einschmeicheln. Fast zeitgleich besuchte Kontrahent Trump die Grenze zu Mexiko und kritisiert Harris Migrationspolitik als US-Vizepräsidentin.

Was das für den Wahlkampf bedeutet und wieviel Rückenwind die Kamala-Show in Chicago den Demokraten gibt, analysiert ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Chicago und dem Politikwissenschaftler Michael Werz vom Center for American Progress aus Washington.