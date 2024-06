Live: F-16-Kampfjets vor Einsatz?

Um sich gegen den anhaltenden russischen Beschuss zu wehren, fordert der ukrainische Präsident Selenskyj seit Monaten westliche Waffenlieferungen. In den kommenden Monaten sollen die versprochenen F-16-Kampfjets jetzt eintreffen. Deren Einsatz bereitet das ukrainische Militär derzeit vor - möglicherweise auch durch gezielte Angriffe auf russische Flugabwehrsysteme.

G7-Staaten verabschieden Hilfspaket

Unterdessen debattieren die G7-Staaten in Italien darüber, wie sie die Ukraine künftig unterstützen werden. Mit rund 50 Milliarden Dollar – etwa 47 Milliarden Euro – wollen sie helfen. Das Geld dafür kommt aus Zinserträgen von eingefrorenem russischen Staatsvermögen.

Fehlende militärische Stärke Russlands

Hintergund: F-16: Kampfjets

Das Kampfflugzeug F-16 gehört zu den leistungsfähigsten Militärjets weltweit und kommt derzeit in 25 Ländern zum Einsatz. Die Maschinen können sowohl in der Luftverteidigung als auch gegen Ziele am Boden eingesetzt werden.