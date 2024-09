Entscheidende Kriegsphase für Ukraine?

Selenskyjs Siegesplan, Putins Doktrin: Entscheidende Kriegsphase?

Selenskyj will Siegesplan präsentieren

Die Ukraine versucht derzeit, die westlichen Partner zu überzeugen, dass sie reichweitenstarke Waffen für Schläge gegen militärische Ziele weit im russischen Hinterland freigeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht dazu am Donnerstag US-Präsident Joe Biden in Washington. Putin hatte gewarnt, eine solche Genehmigung würde bedeuten, dass sich die Nato "im Krieg" mit Russland befinde.

An der Front in der Ukraine meldet die russische Armee derweil die Eroberung der Kleinstadt Ukrainsk in der Nähe von Donezk. Mit der Einnahme bewegt sich Russland auf die Städte Selydowe und Kurachowe zu. Zudem strebt Moskau die Eroberung der nahegelegenen Bergbaustadt Pokrowsk an, die für die logistische Versorgung der ukrainischen Armee von großer Bedeutung ist.