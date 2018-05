Nachrichten | ZDF spezial - ZDFspezial - Deutschland hat gewählt

Am Tag nach der Bundestagswahl thematisiert das "ZDFspezial" die wichtigsten Fragen. Was bedeutet das Ergebnis für die Regierungsbildung? Wo ist die Enttäuschung groß, wo die Freude? Einordnungen und Analysen live aus dem Hauptstadtstudio in Berlin.