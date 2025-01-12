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ZDFmitreden Umfrageergebnisse 2023

Umfrageergebnisse 2023

  1. Sendungslogo "ZDFheute live"

    :"ZDFheute live"

  2. Montage: Rechts eine Frau im Halbprofil, die ausdruckslos vor sich blickt. Links ein Kopf aus Computerschaltkreisen und Binärcodes. Dazu leuchtende neuronale Linien vor einem blauen Hintergrund.

    :Künstliche Intelligenz

  3. Screenshot aus einem Logo!-Erklärstück zum Nahostkonflikt und der Entstehung des Staates Israel

    :"logo!" - Nahostkonflikt

  4. Montage: Rechts die Nahaufnahme einer Tastatur, ein Finger drückt die Taste "The Great Reset"; links drei Anzugträger auf einem Hügel, den Blick auf die Skyline einer Großstadt.

    :Serientitel für Zeitreisedrama

  5. Zwei Hände unterschiedlicher Hautfarbe halten einander

    :Barrierefreie ZDFmediathek

  6. Mainzelmännchen mit einem Hund in seinem Lastenfahrrad

    :Die ZDF-Mainzelmännchen

  7. Thomas Gottschalk präsentiert zum letzten Mal "Wetten, dass..?"

    :"Wetten, dass..?"

  8. Dunja Hayali und Mitri Sirin

    :Morgen- und Mittagsmagazin

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  1. Logo für ZDFmitreden

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  2. Logo für ZDFmitreden

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  3. ZDFmitreden-Fragezeichen zu häufig gestellten Fragen

    :Häufig gestellte Fragen

  4. Typical ZDFmitreden für Methodik und Repräsentativität

    :Datenschutz

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