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ZDFmitreden Umfrageergebnisse 2024

ZDFmitreden Umfrageergebnisse 2024

  1. Eltern mit zwei kleinen Kindern auf der Couch beim Fernsehen: Der Vater nutzt die Fernbedienung. Typical für Familie beim Fernsehen.

    :Medienerlebnisse für die Familie

  2. Bild der Hauptfigur Hostess Lea-Sophie Cramer in dunkler Straße zum ZDF-Doku-Format "The Finest Fckup" über das Scheitern.

    :"The Finest Fckup"

  3. Screenshot der Website des sportstudios im ZDF-Streaming

    :Personalisierung und Automatisierung

  4. Max Giesinger und sein Begleiter performen für dsa Format "Song Trip" einen seiner Songs in den Weiten der Mongolei und werden von einem einheimischen Kinderchor unterstützt.

    :"Song Trip"

  5. Verheiratet, geschieden, Single

    :"Verheiratet, geschieden, Single"

  6. Blinde können dank der Brailleschrift mit den Fingern lesen.

    :Barrierefreiheit

  7. Symbolbild KI Künstliche Intelligenz: Student vor Bildschirm

    :KI - Chance oder Risiko?

  8. Artwork zum Film "Salt" mit Angelina Jolie.

    :Internationale Filme und Serien

  9. Olympia, Paris 2024, Zehnkampf: Leo Neugebauer beim Stabhochsprung

    :Olympische Spiele im ZDF

  10. Von links: Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Katrin Müller-Hohenstein

    :Fußball-EM 2024

  11. Giovanni Zarrella uns seine Gäste beim Finale auf der Bühne der Großen Sommerparty-Sendung

    :"Die Giovanni Zarrella Show"

  12. Typical für Wohnungsbau und Wohnraum: Rohbau im Hintergrund mit Warnschild und Schild "Baustellenausfahrt" im Vordergrund

    :Wohnraum

  13. Deutschland, warum bist du so, Eva Schulz

    :Politikreportage mit Eva Schulz

  14. Wie geht's, Deutschland? - Die ungerechte Republik

    :"Wie geht's, Europa?"

  15. Key Visual "Die Spur"

    :"Die Spur"

  16. Grafische Darstellung einer Waage mit der Aufschrift DDR und BRD.

    :Der heutige Osten und Westen Deutschlands

  17. Ami (Japan) nimmt am Breaking-Wettbewerb teil.

    :Neue Doku-Serie "Breaking"

  18. "FC Hollywood": Key Visual

    :Neue Doku-Serie "FC Hollywood"

  19. Moderator Eric Mayer neben dem Sendungslogo von PUR+

    :Wissensmagazin "PUR+"

Weitere Umfrageergebnisse
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  3. ZDFmitreden-Fragezeichen zu häufig gestellten Fragen

    :Häufig gestellte Fragen

  4. Typical ZDFmitreden für Methodik und Repräsentativität

    :Datenschutz

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Zwei stilisierte Figuren, Claudia und Michael, stehen nebeneinander vor farbigen Kreisen und gestikulieren offen mit den Händen. Die Illustration symbolisiert den Austausch und die Beteiligung von Zuschauerinnen und Zuschauern beim ZDF-Mitmachangebot "ZDFmitreden".

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