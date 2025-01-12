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ZDFmitreden Umfrageergebnisse 2025

ZDFmitreden Umfrageergebnisse 2025

  1. Ein Cello liegt waagerecht neben einem Stuhl auf dem Boden

    :Konzerte im TV – Vorlieben und Wünsche

  2. Echt friends - Staffel 3

    :"ECHT friends"

  3. Schülerinnen und Schüler im Alter von ca. 11-13 mit Rucksäcken und teils mit Schulheften stehen beieinander und besprechen sich

    :Wie gut ist unser Bildungssystem?

  4. Eine Europa-Flagge am 11.04.2019

    :Sendung zum Thema Europa

  5. Screenshot aus dem ZDF-Streamingportal der Themenseite Retro-Klassiker

    :Kultserien und Filmklassiker

  6. Hammer-des-Jahres-2024

    :Die Community wählt den "Hammer des Jahres"

  7. Vogelperspektive auf einen braunen schmalen Fluss im einem Regenwaldgebiet mit Nebel über einigen Bäumen

    :UN-Klimakonferenz in Belém

  8. Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr legen beim feierlichen Appell ihr Gelöbnis auf dem Paradeplatz des Bundesministeriums der Verteidigung in Berlin ab, am 20.07.2019.

    :Diskussionsrunde zur Wehrpflicht

  9. Die Darstellerinnen der ZDF-Reihe "Ku'damm 77" in einer Küchen der 70er Jahre zum Drehstartfoto versammelt: Die Schauspielerinnen der neuen Staffel Claudia Michelsen, Marie Louise Albertine Becker, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Carlotta Bähre und Emilia Schüle

    :Neue Staffel: "Ku'damm 77"

  10. Vier Protagonisten der Reihe "Green Warriors - Retter des Regenwaldes" vor eben diesem stehend.

    :"Green Warriors – Retter des Regenwaldes"

  11. Drei Darsteller der neuen Serie "München Beats" stehen nebeneinander: Tobias Moretti (als Theo Meinhardt), Klaus Steinbacher (als Marius Meinhardt), Jule Hermann (als Linda Bierwirth)

    :Neue Miniserie bekommt Titel “München Beats”

  12. Typical für Beziehung und Liebe: Ein paar Bildet formt mit dem Händen ein Herz Richtung Kamera, im Hinergrund erkennt man ihre lächelnden Gesichter.

    :Liebe, Beziehungen und Intimität

  13. "37°Leben: Lebensmüde und Hoffnungsvoll": Arthur (23) halbnah vor einer Wand, Collage mit Mehrfachbelichtung.

    :Psychische Gesundheit

  14. Wulf Schmiese und Diana Zimmermann stehen vor einem Regierugsgebäude in Berlin mit einer großen, runden Öffnung in der Außenmauer und blicken in die Kamera.

    :"Berlin direkt"

  15. Ab 2026 wird das Deutschlandticket teurer

    :Deutschlandticket: Kann das weg?

  16. Vergrößerungslupe auf Dokumentenscanner

    :Faktencheck

  17. Screenshot aus dem Trailer für Sendung "Durch die Nacht mit ..." bei arte.tv: Der von hinten angeleuchtete Schriftzug "Durch die Nacht mit"

    : "Durch die Nacht mit ..."

  18. Fußball: 1.Bundesliga - sportstudio

    :Fußballberichterstattung

  19. Standbild:"Kulturzeit" am 07.05.2018

    :"Kulturzeit"

  20. Moderatorin Andrea Kiewel mit Mikrofon während einer Fernsehgarten-Sendung

    :"ZDF-Fernsehgarten"

  21. Die Moderatorinnen Bettina Schausten und Anne Gellinek vor dem "Was nun?"-Sendungshintergrund

    :"Was nun?"

  22. Typical Fußballzuschauer auf Couch: Gruppe junger Leute mit Deutschlandfahnen sitzt angespannt auf Sofa und schaut Richtung Fernseher

    :Frauen-Fußball-EM 2025 – Wer jubelt mit?

  23. Szenenfoto ZDF "Club der Dinosaurier": Nahaufnahme eines Menschen, dessen Haut und Augen einer Echse entsprechen

    :Neue ZDFneo-Serie: "Club der Dinosaurier"

  24. Auf einen Couch vor blauem Hintergrund sitzen Helene Reiner und ZDF-Moderator Christian Sievers: Typical für den "heute journal"-Podcast

    :"heute journal" – der Podcast

  25. Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin

    :Die Bundestagswahl im Fazit

  26. Aktenzeichen XY... Ungelöst": Moderator Rudi Cerne steht im Studio und lächelt in die Kamera.

    :"Aktenzeichen XY... Ungelöst"

  27. Screenshot ZDF Streaming-Einstellungen, in denen man "reduzierten Stromverbrauch" einstellen kann

    :Streaming – geht das auch nachhaltig?

  28. Typical für die Corona-Krise: Eine Hand hält eine FFP2-Maske, im Hintergrund das Münchner Rathaus

    :Corona – 5 Jahre nach der Pandemie

  29. Wiso Redaktionsleiter Marcus Niehaves (U-Bahn Station)

    :Befragung für "WISO"

  30. Das Moderatorenteam Nadine Krüge und Florian Weiss am Frühstückstich der Sendung "Volle Kanne"

    :25 Jahre "Volle Kanne"

  31. Weltkugel aus dem Weltall

    :"Terra X" auf TikTok

  32. "37°Leben": Sendungslogo

    :"37° Leben"

  33. Moderatorin und Moderator der Bundestagswahl 2025 im ZDF: Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert stehen nebeneinander

    :Bundestagswahl 2025

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