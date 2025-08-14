Antike Weltwunder - Die Zeus-Statue in Olympia
- UT6
- 2025
Vor über 2.000 Jahren zog sie Pilger, Herrscher und Künstler in ihren Bann: die gewaltige Zeus-Statue des Bildhauers Phidias. Aus Gold und Elfenbein gefertigt, galt sie als eines der sieben Weltwunder der Antike - heute ist sie verschollen. Doch liegt ihr Geheimnis noch immer unter der Erde von Olympia verborgen? Eine ZDFinfo-Dokumentation begleitet die spannende Suche nach einem Meisterwerk, das bis heute Ehrfurcht auslöst.
- Geschichte
- Dokumentation
- beeindruckend
- UT6
- 2025
- ZDFinfo
Vor über 2.000 Jahren zog sie Pilger, Herrscher und Künstler in ihren Bann: die gewaltige Zeus-Statue des Bildhauers Phidias. Aus Gold und Elfenbein gefertigt, galt sie als eines der sieben Weltwunder der Antike - heute ist sie verschollen. Doch liegt ihr Geheimnis noch immer unter der Erde von Olympia verborgen? Eine ZDFinfo-Dokumentation begleitet die spannende Suche nach einem Meisterwerk, das bis heute Ehrfurcht auslöst.
Die Statue gilt als eines der sieben Weltwunder der Antike und ist verschollen. Das Meisterwerk des berühmten griechischen Künstlers Phidias beeindruckte Pilger und Athleten mit seiner kunstfertigen Verarbeitung kostbarer Materialien.
Zwölf Meter Ehrfurcht und ein rätselhafter Untergang
In der Antike gehörte die Statue zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Der Weg zum Zeus-Tempel nach Olympia war ein "Muss" für die früheren Besucher. Beschreibungen zufolge hatte die auf einem Thron sitzende Statue eine Gesamthöhe von fast zwölf Metern. Der durchdringende Blick des Göttervaters soll ehrfurchtgebietend gewesen sein.
Im ersten Jahrhundert nach Christus will der römische Kaiser Caligula die Statue nach seinem Ebenbild umarbeiten und zu diesem Zweck nach Rom bringen lassen. Doch der Legende nach verhindert Göttervater Zeus dies höchstpersönlich mit einem furchtbaren Donnerschlag. Es heißt, dass Tempel und Statue im 5. Jahrhundert nach Christus einem Brand zum Opfer fielen. Wo die Überreste verblieben sind, ist bis heute ein Rätsel.
Antike Meisterwerke
Die sieben Weltwunder der Antike - legendäre Bau- und Kunstwerke, die bis heute die Fantasie der Menschen beflügeln. Sie beeindrucken durch ihre Schönheit, Größe und technische Raffinesse und sind ein Symbol für menschlichen Erfindungsgeist und Genialität.