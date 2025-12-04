Ein großer Teil der Drogen, die auf US-amerikanischen Straßen verkauft werden, stammt aus mexikanischen Kartellen. "El Chapo", einem der berüchtigtsten Drogenbosse aller Zeiten, gelingt es immer wieder, der Justiz zu entkommen. Doch handelt es sich dabei um pures Glück?



Zeitzeugen und Investigativjournalisten offenbaren, welche Ausmaße die Gewalt der Kartelle und der Sicarios – ihrer Auftragsmörder – in Mexiko annimmt. Insiderinformationen legen einen erschreckenden Verdacht nahe: Hatte die mexikanische Regierung ihre Hände im Spiel, als "El Chapo" entkommen konnte?