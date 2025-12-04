Eigentlich sollten sie dem mexikanischen Volk dienen – doch sie wurden zu Marionetten von korrupten hochrangigen Regierungsmitgliedern. "El Boa" erzählt, wie die Bundespolizei als Leibwächter, Schmuggler und Sicarios für das Sinaloa-Kartell fungiert haben.



Brisant: Der Sekretär für Innere Sicherheit, Genaro García Luna, wird beschuldigt, von diesen Vorgängen nicht nur gewusst, sondern sie aktiv unterstützt zu haben. Im Gegenzug für üppige Bestechungsgelder soll er dafür gesorgt haben, dass das Sinaloa-Kartell ungestört seinen Geschäften nachgehen kann. Dazu soll er rivalisierende Kartelle bekämpft haben. Erbitterte Kämpfe zwischen den Kartellen und ihren Zellen folgten – und mit ihnen ein Blutvergießen bisher ungekannten Ausmaßes.