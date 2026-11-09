Die Geschichte der Deutschen - Kreuz und Krone

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Das frühe Mittelalter bringt eine neue Herrschaftsordnung und für viele Menschen einen neuen Gott. Der Franke Karl der Große erobert weite Teile des heutigen Deutschlands und zwingt seine Untertanen zum christlichen Glauben.
Das frühe Mittelalter bringt eine neue Herrschaftsordnung und für viele Menschen einen neuen Gott. Der Franke Karl der Große erobert weite Teile des heutigen Deutschlands und zwingt seine Untertanen zum christlichen Glauben.
Bei "ZDF goes Schule" stehen für alle Folgen Unterrichtsmaterialien zum Download zur Verfügung.
Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches ordnen die Franken Mitteleuropa neu. Ihr Einfluss verändert das Leben der Menschen grundlegend. Karl der Große errichtet ein Reich, das weite Teile West- und Mitteleuropas umfasst, und treibt die Christianisierung seiner Untertanen vielfach mit Gewalt voran. Das Beispiel des Sachsenjungen Hathumar, der als Geisel ins Frankenreich gelangt und später Bischof wird, zeigt, wie schnell das Reich die Unterworfenen integriert.
Fundament einer neuen europäischen Kultur
Klöster entwickeln sich unter Karl dem Großen zu Zentren der Bildung und des Wissens. In ihren Schreibstuben kopieren und bewahren Mönche die Klassiker der antiken Literatur – und damit das Fundament einer neuen europäischen Kultur, die bis heute fortwirkt. Die klösterlichen Schreiber lernen eine vereinheitlichte Schrift, die die Grundlage der heutigen Schrift bildet. Gleichzeitig nähert sich die Sprache zunehmend dem modernen Deutsch. Die meisten "Deutschen" leben in dieser Zeit als Bauern in einer Welt, die von Abhängigkeit und harter Arbeit geprägt ist. Geringe Ernteerträge, die Angst vor Missernten und die Brutalität kriegerischer Auseinandersetzungen prägen den Alltag der Menschen zwischen Nordsee und Alpenraum.
Nach Karls Tod zerfällt sein Großreich schon bald. Aus der Teilung geht schließlich das ostfränkische Reich hervor, das weite Teile des heutigen Deutschlands umfasst. An seine Spitze setzt sich der Sachse Otto der Große. Rund 150 Jahre nach Karls Tod lässt auch er sich in Rom zum Kaiser krönen und knüpft damit an die römische Kaisertradition an.
Das "Heilige Römische Reich" entsteht
Aus dem ostfränkischen Herrschaftsverband entwickelt sich das "Heilige Römische Reich", das später den Zusatz "Deutscher Nation" erhält und bis 1806 besteht. Eine Kontinuität, die zu Ottos Zeiten niemand voraussehen kann – und die das Gebiet des heutigen Deutschlands rund 800 Jahre lang entscheidend prägt.
Als Expertinnen und Experten in dieser Folge sind dabei: Prof. Dr. Tobias Daniels (Historiker), Claus Kropp (Experimentalarchäologe), Prof. Dr. Theresa Maria Roth (Indogermanistin), Prof. Dr. Eva Schlotheuber (Historikerin), Prof. Dr. Kristin Skottki (Historikerin) sowie Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer (Prähistoriker und Archäologe).
Die Geschichte der Deutschen - Kreuz und Krone Im Streaming: 9. November 2026 bis 9. November 2036 TV-Erstausstrahlung ZDF: 22. November 2026
Film von Tamar Baumgarten-Noort und Christian Twente
Redaktion TV Friederike Haedecke, Stefan Gierer, Friedrich Scherer, Ricarda Schlosshan, Stefan Brauburger Redaktion Online Michael Büsselberg