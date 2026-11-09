Die Geschichte der Deutschen - Ritter und Städte

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1147 brennen heidnische Slawen das gerade erst gegründete Lübeck nieder. Sie wollen einem Kreuzzug "deutscher" Ritter zuvorkommen. Doch schlussendlich verlieren sie und werden Teil des expandierenden Reichs.
1147 brennen heidnische Slawen das gerade erst gegründete Lübeck nieder. Sie wollen einem Kreuzzug "deutscher" Ritter zuvorkommen. Doch schlussendlich verlieren sie und werden Teil des expandierenden Reichs.
Bei "ZDF goes Schule" stehen für alle Folgen Unterrichtsmaterialien zum Download zur Verfügung.
Ritter und Städte sind die neuen Kräfte im hohen Mittelalter. Aus berittenen Kriegern entwickelt sich ein Adelsstand mit besonderem Ethos und eigenen Regeln. Zugleich schließen sich die Bewohner der neu entstehenden Städte zu einer bislang unbekannten Gemeinschaft freier Bürger zusammen. Im 12. Jahrhundert gerät vieles in Bewegung. Begünstigt durch ein milderes Klima wächst die Bevölkerung im Reich, und Hunderte neuer Städte entstehen.
Vorzüge des Lebens in der Stadt
Lübeck, die Handelssiedlung an der Trave, zählt zu den erfolgreichsten Gründungen dieser Zeit. Schon bald steigt sie zu einem der mächtigsten Wirtschafts- und Handelszentren des Reiches auf. Aus der Perspektive der Neusiedler werden die Vorzüge des Lebens in einer mittelalterlichen Stadt sichtbar: Vor allem die dort vorherrschende persönliche Freiheit unterscheidet sich stark von der Abhängigkeit der meist unfreien Bauern.
Weiterhin leben über 90 Prozent der Menschen auf dem Land. Welche Regeln bestimmen ihr Zusammenleben? Was gilt als Recht, was als Unrecht? Und wie werden Verstöße geahndet? Diesen Fragen widmet sich Eike von Repgow in seinem Lebenswerk, dem Sachsenspiegel. Der Adlige aus dem heutigen Sachsen-Anhalt verfasst im 13. Jahrhundert dieses erste Rechtsbuch in deutscher Sprache.
"Diutsch" gewinnt als Volkssprache an Bedeutung
Als "Deutscher" versteht sich Eike von Repgow nicht, sondern als Sachse. Dennoch reicht der Einfluss seines Werkes weit über das sächsische Gebiet hinaus. Wie auch der Minnesänger Walther von der Vogelweide schreibt Eike von Repgow in der Volkssprache, auf "diutsch". Deutsche Texte gibt es bereits seit Langem. Doch erst im Hochmittelalter gewinnt die Volkssprache in Literatur und Recht erheblich an Bedeutung. Der Sachsenspiegel wird zu einem Meilenstein auf dem Weg zu einer gemeinsamen deutschen Schriftkultur.
Als Expertinnen und Experten in dieser Folge sind dabei: Prof. Dr. Oliver Auge (Historiker), Dr. Martin Bauch(Klimahistoriker), Prof. Dr. Tobias Daniels (Historiker), Dr. Angela Huang (Hansehistorikerin), Prof. Dr. Hiram Kümper(Historiker), Prof. Dr. Klaus Oschema (Historiker), Prof. Dr. Eva Schlotheuber (Historikerin) sowie Prof. Dr. Kristin Skottki (Historikerin).
Die Geschichte der Deutschen - Ritter und Städte Im Streaming: 9. November 2026 bis 9. November 2036 TV-Erstausstrahlung ZDF: 24. November 2026
Film von Tamar Baumgarten-Noort und Christian Twente
Redaktion TV Friederike Haedecke, Stefan Gierer, Friedrich Scherer, Ricarda Schlosshan, Stefan Brauburger Redaktion Online Michael Büsselberg