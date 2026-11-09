Die Geschichte der Deutschen - Römer und Germanen

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Die "schäl Sick", die "falsche Seite", nennen die Kölner bis heute die rechte Rheinseite. Es ist die Seite, die den römischen Eroberern Probleme bereitet, als sie kurz vor Beginn unserer Zeitrechnung hier ankommen. Dort siedeln die Germanen. Diesen Namen hat Julius Cäsar geprägt. Er stellt sie als einheitliches Volk wilder Krieger dar. In Wahrheit handelt es sich um eine Vielzahl von Stämmen und Verbänden: Sueben, Chatten, Cherusker und viele andere. Manche verbünden sich mit den Römern, andere bekämpfen sie.

Varusschlacht wird zum nationalen Mythos

Die Grenze zwischen beiden Welten verläuft durch Landschaften, Gemeinschaften und sogar Familien. Der Cherusker Arminius kennt beide Seiten. In Diensten Roms steigt er zum Offizier auf, bevor er sich gegen seine Förderer wendet. Im Jahr 9 n. Chr. gelingt es ihm, mehrere germanische Verbände zu vereinen und drei römische Legionen zu vernichten. Die Varusschlacht wird fast 2000 Jahre später zum nationalen Mythos verklärt. Doch zunächst hat sie ganz praktische Folgen: Sie läutet das Ende der römischen Expansion bis zur Elbe ein.

In den folgenden Jahrzehnten befestigen die Römer ihre Grenze. Mit der Errichtung des Limes sichern sie schließlich ihre Gebiete östlich des Rheins und nördlich der Donau und schaffen eine der eindrucksvollsten Grenzanlagen der Antike. Auf rund 550 Kilometern trennt und verbindet der Limes zugleich die römische und die germanische Welt. Händler, Reisende und Ideen überqueren die Grenze in beide Richtungen – bis der Limes im dritten Jahrhundert unter dem Druck innenpolitischer Krisen und der Angriffe germanischer Verbände schließlich aufgegeben wird.

Jahrhundertlanger Austausch

Der jahrhundertelange Austausch zwischen Römern und Germanen wirkt jedoch bis heute nach. Städte, Straßen, Wein und zahlreiche Wörter zeugen noch immer von römischem Einfluss. Bis heute spricht man dem Südwesten Deutschlands eine Neigung zu mediterraner Lebensfreude zu.

Als Expertinnen und Experten in dieser Folge sind dabei: Prof. Dr. Hans-Jörg Karlsen (Prähistorischer Archäologe), Dr. Petra Lönne (Prähistorische Archäologin), Prof. Dr. Salvatore Ortisi (Provinzialrömischer Archäologe), Prof. Dr. Theresa Maria Roth (Indogermanistin) sowie Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer (Prähistoriker und Archäologe).